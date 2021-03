Ein wesentliches Pfund des touristischen Profils in der Region Bayreuth ist die traditionelle Gastronomie mit vielfältigen kulinarischen Besonderheiten. „Wir wollen diese Vielfalt mit gebündelten Konzepten erhalten“, sagt Landrat Florian Wiedemann, der, gestützt auf einen Kreisausschuss-Beschluss des vergangenen Jahres, die Gastronomie im Landkreis mit einer eigenen Gastronomie-Kampagne nachdrücklich unterstützen möchte.

Ziel dieser Kampagne ist es, die kulinarischen „Schätze“ im Landkreis Bayreuth auf einen Blick sichtbar zu machen und damit die örtliche Gastronomie zu stärken. Mit Hochdruck arbeitet die regionale Entwicklungsagentur (Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement) an einer Internet-Plattform für die Gastronomie. Erstes Ergebnis: Unter www.landkreis-bayreuth-geniessen.de findet man jetzt eine Art „regionalen Tripadvisor“.

Hier haben die Gastronomen die Möglichkeit, sich mit ihrem eigenen Angebot entsprechend in einem gemeinsamen Web-Auftritt darzustellen. Landrat Wiedemann dazu: „So ein Gesamtüberblick hat bisher gefehlt – und aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass wir mit unserem Portal jetzt an den Start gehen können.“ In der aktuellen Phase sind jetzt vor allem die Gastronomen gefragt.

Ziel ist es, eine möglichst vollständige Übersicht über die gastronomische Vielfalt im Landkreis Bayreuth zu erstellen. Deshalb sollen möglichst alle Gastronomen teilnehmen. Diese können sich ab jetzt kostenlos und unkompliziert registrieren.

Begleitet wird das Projekt von Radio Mainwelle. Kleiner Mehrwert dabei: Unter den ersten Einträgen auf dem Gastro Portal wird Radio-Zeit verlost. „Die Fülle und Vielfalt der Gastronomie in unserer Region zu bewahren, ist uns im Landkreis Bayreuth ein großes Anliegen“, ergänzt Wiedemann. Auch weiterhin werde man deshalb alles tun, um Gastronomen zu helfen.