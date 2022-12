Wie die Polizei Bayreuth-Stadt mitteilt, hat eine Dame am frühen Donnerstagabend (8. Dezember 2022) einen schwerverletzten Senior bei der Polizei gemeldet.

Die 38-Jährige hatte den Mann gegen 17 Uhr in der Innenstadt entdeckt. Er lang mit schweren Verletzungen in der Richard-Wagner-Straße (auf Höhe der Hausnummern 4 bis 6 und im Bereich der Einfahrt zur Tiefgarage am Sternplatz) am Boden.

Zeugenaufruf nach Unfall in Bayreuth: 84-jähriger Radfahrer schwer verletzt aufgefunden

Der Mann hatte eine stark blutende Kopfplatzwunde, war nicht ansprechbar und befindet sich ärztlichen Angaben zufolge in einem kritischen Gesundheitszustand.

Da der Verletzte ein Fahrrad mitführte, geht die Polizei aktuell von einem Verkehrsunfall aus. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921-5062130 mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Arnulf Stoffel/dpa (Symbolbild)