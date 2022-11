Neuer Edeka in Bayreuth: E-Center in der Königsallee feiert Eröffnung

in der Königsallee "Rund 16.500 Artikel aus dem Lebensmittelbereich" : Das wird alles geboten

: Das wird alles geboten Produkte aus dem Umland: "Schwerpunkt liegt auf regionalen Artikeln"

In Bayreuth eröffnet am Dienstag (8. November 2022) der neue E-Center in der Königsallee 45. Wie die EDEKA Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird die Familie Pensel die Filiale leiten. Die Kundschaft erwartet eine Gesamtfläche von 2500 Quadratmetern.

Edeka mit neuem E-Center in Bayreuth - das sind die Highlights der Filiale

Dass rege Bauarbeiten in der Königsallee 45 in Bayreuth herrschten, dürfte vielen Menschen aufgefallen sein. "Derzeit geben Handwerker und Lieferanten alles, um bis zum morgigen Eröffnungstermin noch den Außenanlagen den ultimativen Schliff zu verpassen", berichtet EDEKA am Montag (7. November 2022) im Vorfeld der Supermarkt-Neueröffnung.

"So gibt es aktuell alle Hände voll zu tun für die rund 30 neuen und hoch motivierten Team-Mitglieder um Andreas Pensel." Dies solle sicherstellen, dass der Markt mit einer Gesamtfläche von rund 2500 Quadratmetern inklusive Lagerflächen, Sozialräumen und dem Vorkassenbereich am Eröffnungstag "blitzblank" seine ersten Kundinnen und Kunden empfangen könne.

Die Ausrichtung des Supermarkts sei vor allem kundenorientiert, heißt es in der Mitteilung weiter. "Die Besucher des neuen EDEKA Pensel werden, so das Ziel von Marktbetreiber Pensel, auf rund 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche alles finden, was sie im alltäglichen Leben benötigen. Wir freuen uns schon sehr darauf, die unterschiedlichsten Wünsche mit unseren rund 16.500 Artikeln aus dem Lebensmittelbereich, aber auch aus unserem Non-Food-Segment bedienen zu können", erklärt EDEKA vorab.

Edeka-Neueröffnung in Bayreuth: Bäckerei Fuchs mit eigener Filiale vertreten

Vor allem eine Sache ist den Betreibern demnach wichtig. "Einen großen Schwerpunkt legen wir dabei zudem auf regionale Artikel von Erzeugern aus dem unmittelbaren Umland". Auch eine Fuchs-Bäckerei-Filiale wird es laut Pressemitteilung geben.

In Sachen Zukunft und Nachhaltigkeit soll der neue E-Center ein Aushängeschild sein. "Neben den Annehmlichkeiten, die der hochmoderne Markt bietet, wie zum Beispiel die deutlich größeren Parkbuchten im Außenbereich, tragen ein Gründach und eine Photovoltaikanlage zum Heizen über die Gewerbekälte und Wärmetauscher dazu bei, dass die Ökobilanz des neuen Marktes den höchsten aktuell erreichbaren Stand der Technik abbildet", teilt EDEKA in seiner Presseerklärung mit.

Ebenfalls interessant: Edeka hat neues "Super-Center" eröffnet: "Einkaufsmagnet" bietet Hofladen und rund 40.000 Produkte