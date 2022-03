Bayreuth vor 1 Stunde

"Die beste Band der Welt"

Die Ärzte kommen nach Oberfranken - Punkrocker spielen Open Air im Juli

Die Ärzte kommen nach Bayreuth. Im Rahmen ihrer "Buffalo Bill in Rom"-Tour macht die erfolgreiche Punkrock-Band Halt in Oberfranken. Das Konzert findet am 26. Juni auf dem Bayreuther Volksfestplatz statt.