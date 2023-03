Fall der Autodiebe von Bayreuth - darum war die Festnahme so entscheidend

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken jetzt mitteilt, hat der Fall um einen flüchtigen Autodieb eine wichtige Wende genommen. Am 14. Januar kam es im Bereich Bayreuth zu einer Verfolgungsfahrt mit einem gestohlenen Audi A5 aus dem Zulassungsbereich Ingolstadt, wie inFranken.de berichtet hat.

Nach einer Fahndung, mit Hubschrauber über mehrere Stunden konnten Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth die beiden Diebe festnehmen. Inzwischen hat sich gezeigt, dass diese Festnahme für die Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt ein ganz entscheidender Schritt war.

Bayreuther-Festnahme entscheidend für Ermittlungen gegen Autodiebe

Durch diese Verhaftung und die Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben in Bayreuth konnten dem Duo noch weitere Autodiebstähle im Bereich Oberbayern nachgewiesen werden.

Unter anderem hatten die beiden Männer in Hepberg einen Audi A4 gestohlen, in Kösching einen Audi Q7. Außerdem sind sie auch verantwortlich, für eine Reihe versuchter Autodiebstähle im Stadtgebiet Ingolstadt sowie in den Landkreisen Eichstätt und Pfaffenhofen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt befinden sich die beiden 26- und 33-jährigen Männer nun in Untersuchungshaft und müssen sich wegen schweren Bandendiebstahls verantworten.