Wissen, was los ist – das sei in Stadt und Landkreis Bayreuth von nun an kein Problem mehr. Die Region Bayreuth präsentiert ein Veranstaltungsportal namens „Stadt, Land, Leben“, das Veranstalterinnen und Veranstalter wie auch Besucherinnen und Besucher gleichermaßen anspricht. Über diese neue Plattform soll es möglich sein, einfach und schnell einen Überblick über die Events der Region Bayreuth zu erhalten – egal, ob Kultur, Sport oder Nachtleben. Das teilt das Landratsamt Bayreuth mit.

Über verschiedene Schnittstellen werde es möglich sein, dass Termine sowohl in andere Plattformen exportiert wie auch importiert werden, sodass für viele Veranstaltende die mehrmaligen Einträge an unterschiedlichen Stellen wegfallen. Ziel sei es, alle Veranstaltungen auf einem Ausgabekanal in der Region Bayreuth sichtbar zu machen. So entsteht ein schön verpacktes, unkompliziertes und dennoch umfassendes Angebot.

Veranstalter und Kulturschaffende erhalten demnach im Login-Bereich eine Planungsmöglichkeit. Als Service für Veranstaltende sei eine große Mediathek zur Bilderauswahl hinterlegt, die für eine attraktive Veranstaltungsausgabe hilfreich sein könne. Weitere Module wie beispielsweise Mobilitätsinformationen, Ticketing, zu verbindende Freizeitaktivitäten und Raumbuchungsmöglichkeiten sollen in weiteren Projektschritten umgesetzt werden.