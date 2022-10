Bewohner eines Wohnhauses im Nordosten Bayreuths haben am Donnerstagvormittag (13. Oktober 2022) einen Gasaustritt in ihrem Gebäude bemerkt. Unverzüglich rückten Polizei und Feuerwehr an.

Gegen 10.40 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Notruf bezüglich eines Gasaustritts in dem Mehrparteienhaus in der Straße St. Georgen ein. Die Bewohner des Hauses und aus 14 umliegenden Gebäuden wurden unverzüglich von den Rettungskräften evakuiert - insgesamt sollen laut dpa-Angaben rund 30 Menschen evakuiert worden sein.

Gasaustritt in Mehrfamilienhaus - Gebäude vorsorglich geräumt

Zudem wurde ein weiträumiger Bereich mit einem Radius von 150 Metern rund um den Austrittspunkt gesperrt. Das Leck wurde mittlerweile geschlossen, Personenschaden entstand glücklicherweise keiner, wie die Polizei am frühen Nachmittag berichtet.

Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung soll nicht bestanden haben. Die Einsatzkräfte verzichteten unter anderem auf Warndurchsagen in dem betroffenen Areal. Nach Angaben des Polizeipräsidiums hatte die Feuerwehr die Lage schnell unter Kontrolle gebracht. Die Stadtwerke Bayreuth klemmten in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Firmen die Gasleitung zum betroffenen Wohnhaus ab, sodass ein weiteres Ausströmen unterbunden werden konnte.

Ursache des Austritts soll eine bei Bauarbeiten beschädigte Gasleitung gewesen sein. Einem Polizeisprecher zufolge solle die Leitung nun mit Baggern freigelegt werden. Die Anwohner durften ebenso bereits wieder in ihre Häuser zurückkehren, die Geschäfte nahmen ihren Betrieb wieder auf.

mit dpa

Vorschaubild: © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild