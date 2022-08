Durch ein gefährliches und rücksichtsloses Überholmanöver ereignete sich am Dienstagabend (02.08.2022) auf der B22 auf Höhe Lettenhof ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Ein 43-jähriger Autofahrer fuhr auf der B22 von Bayreuth kommend in Richtung Kemnath. Auf Höhe von Lettenhof überholte ein Kleintransporter den 43-Jährigen, obwohl sich im Gegenverkehr ein anderes Fahrzeug näherte.

Leichte Verletzung durch Ausweichmanöver

Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach rechts konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Das Ausweichmanöver war so massiv, dass der Überholte (43) mit seinem Kopf an der Windschutzscheibe anschlug und sich dabei verletzte. Glücklicherweise war die Verletzung nur so leicht, dass eine Versorgung vor Ort nicht notwendig war.

Der Geschädigte konnte sich das Kennzeichen des Verursachers merken. Dadurch sind weitere Ermittlungen möglich.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang den entgegenkommenden Autofahrer, der von Kemnath in Richtung Bayreuth unterwegs war. Mitteilungen nimmt die Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter der Telefonnummer 0921/506-2230 entgegen.

