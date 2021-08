Am Mittwochvormittag (25. August 2021) ist eine Seniorin in Bayreuth auf den Friedhof gegangen und parkte ihr Auto auf dem zugehörigen Parkplatz in der Straße "Saaser Berg". Ihre Handtasche nahm sie allerdings nicht mit, sondern legte diese in den Kofferraum ihres Wagens, bevor sie auf den Friedhof ging. Als sie etwa eine Stunde später zurückkam, musste sie feststellen, dass die hintere Scheibe ihres Autos eingeschlagen, die Rücksitzbank umgeklappt und ihre Handtasche samt Bargeld und Ausweisdokumenten weg war.

Der vermeintliche Dieb kam unbehelligt davon. An dem Auto hinterließ er einen Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizeibeamten gehen davon aus, dass sich der Dieb bereits zuvor auf oder in der Nähe des Parkplatzes aufgehalten haben muss, wie es am Donnerstag (26. August 2021) in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken heißt. Nun bitten die Beamten um Zeugen und Hinweise. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

Vorschaubild: © Gina Sanders / Adobe Stock