Felsenbad Pottenstein: Darum ist das Freibad ein Geheimtipp

Alles wird überall teurer: Egal, ob es die Kugel Eis, der Kinobesuch oder ein Ausflug ins Freibad ist. Wer sich trotzdem etwas Abkühlung und Entspannung in der Freizeit gönnen will, kommt in Oberfranken auf seine Kosten: Im Landkreis Bayreuth gibt es ein Freibad mit ganz speziellem Flair, das unter Franken eigentlich schon längst bekannt ist. Jetzt wird es aber auch auf Twitter als echter Geheimtipp gehypt. Doch was macht es so besonders?

Der Name spricht für sich: Das Felsenbad in Pottenstein ist eines der ältesten Freibäder Bayerns, wurde bereits 1926 eröffnet und liegt mitten in der Natur. Der Badeteich ist umrandet von weißen Felsen - typisch für die Landschaft der Fränkischen Schweiz. Dank eines Filterbeckens kommt hier außerdem kein Chlor zum Einsatz.

Felsenbad in Pottenstein wird zum Internet-Hit - es liegt nicht nur an den Pommes

Nebenan gibt es auch einen Biergarten, der es einem Twitter-Nutzer besonders angetan hat: Hier gibt es nämlich noch eine Portion Pommes für 3,50 Euro. Auch die Eintrittspreise und das fehlende Tassenpfand begeisterten ihn. Genau wie die Sonnenschirme, die sich Gäste kostenlos ausleihen können.

Sein Tipp kommt auf Twitter gut an: Das seien "Preise von 2002" oder "In Bayern ist die Welt eben noch in Ordnung" heißt es zum Beispiel in den Kommentaren. Mittlerweile hat der Tweet rund 7800 Likes gesammelt und das Pottensteiner Felsenbad somit einige neue Fans. Auch in unserer großen Schwimmbad-Umfrage wählten Leser das Freibad auf Platz 1 - hier findet ihr die komplette Top 10.

Die Twitter-Community hat aber noch weitere "Geheimtipps" aus Franken, auf die Schwimmbadfans schwören: Dazu zählen das Freibad Lauf im Nürnberger Land, das Sommerbad Wirsberg im Landkreis Kulmbach, das Dallenbergbad in Würzburg sowie das Wellenfreibad in Höchstadt.

Wer auf der Suche nach weiteren Ausflugszielen in Franken ist, sollte diese 15 beliebten Freizeit-Attraktionen für den Sommer kennen.