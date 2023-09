Das Historische Museum in Bayreuth: Die Geschichte zum Leben erwecken

Historisches Museum Bayreuth: Von frühen Stadtmodellen bis hin zu Kunstwerken und Fayencen

Im Gebäude der Alten Lateinschule befindet sich das älteste Museum der Stadt, das Historische Museum Bayreuth. Nach langen Renovierungsarbeiten ist es seit Mai 2023 wieder geöffnet und bietet in den neu gestalteten Räumlichkeiten einen Einblick in die 800-jährige Kultur- und Kunstgeschichte der Stadt.

Auf 1200 Quadratmetern bekommst du einen Rundumschlag zur Bayreuther Stadtgeschichte, besonders in kultureller Hinsicht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Zeit Bayreuths als markgräfliche Residenzstadt im 17. und 18. Jahrhundert. Unter den zahlreichen Markgrafen, die lange Zeit die Stadt regierten, veränderten sich Stadtbild und Gesellschaft beträchtlich, beispielsweise durch den Bau des Neuen Schlosses und des Opernhauses. Im ersten Obergeschoss des Museums erfährst du über zeitgenössische Grafiken und Porträts sowie Werke aus dem Kunstgewerbe mehr über die Zeit.

Vorher kannst du dich im Erdgeschoss dank verschiedener Stadtmodelle und -ansichten mit den Anfängen der Stadtentwicklung auseinandersetzen. Einige Ausstellungsstücke verschiedener damaliger Bayreuther Firmen bringen dir außerdem die industrielle Entwicklung der Stadt näher. Schließlich war Bayreuth während der Industrialisierung ein bedeutender Standort für Textilindustrie, Glasherstellung, Keramikproduktion, Brauwesen und Fayencemanufaktur.

Apropos Fayencen: Die beachtliche Sammlung von Dr. Otto Burkhardt stammt aus einer ehemaligen Manufaktur in St. Georgen aus den Jahren zwischen 1715 und dem Ende des 18. Jahrhunderts. Im Museum sind nicht nur einfache Geschirre und Bierkrüge sowie braunglasierte Luxusobjekte mit Silber- und Goldbemalung zu bestaunen, sondern auch interessantes Wissen zur Manufaktur, dem Begriff der Fayence und der Herstellung zu erfahren.

Museumspädagogische Angebote für Jung und Alt

Ebenfalls im Erdgeschoss findest du Entwürfe, Modelle und Planungen aus den Jahren 1933 bis 1942, die zeigen, wie Bayreuth während des Nationalsozialismus zur "Gaustadt Bayerische Ostmark" umgestaltet werden sollte. Im Allgemeinen setzt sich das Historische Museum Bayreuth aktiv für die kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Stadt während dieser Zeit ein, zum Beispiel mit dem museumspädagogischen Angebot "Bayreuth auf dem Weg in den Nationalsozialismus" für Schulklassen.

Anhand der Ausstellung können junge und alte Besucher*innen hautnah Geschichte erleben. Historisches Museum Bayreuth +1 Bild

Darüber hinaus bietet das Museum jede Menge weiterer Führungen und Workshops für Kinder und Jugendliche an, welche die Möglichkeit schaffen, sich am Beispiel der eigenen Heimat mit gesellschaftlichen, politischen, technischen und künstlerischen Entwicklungen zu beschäftigen. Der Eintritt für Schulklassen und Begleitpersonen ist kostenlos. Bei Interesse meldest du dich am besten telefonisch unter 0921/7640113 oder per Mail an museumspaedagogik@stadt.bayreuth.de.

Die Führungen und Veranstaltungen richten sich nicht nur an junge Menschen. Als erwachsene Person kannst dich für vertiefende Themenführungen mit einzelnen Schwerpunkten anmelden sowie an Veranstaltungsreihen teilnehmen. Zum Beispiel gibt es jeden vierten Sonntag im Monat einen Museumsrundgang zu unterschiedlichen Themen mit dem Titel "Sabberlod".

Heimat von Schulklassen, Feuerwehr und Museum: Die Alte Lateinschule

Neben der Dauerausstellung und Veranstaltungen gibt es immer wieder auch Sonderausstellungen im Historischen Museum Bayreuth. Zuletzt gab es von Juni 2021 bis ins Frühjahr 2023 zum 25-jährigen Jubiläum in der Alten Lateinschule eine Ausstellung aller Plakate zu vergangenen Sonderausstellungen.

Das Museum selbst ist allerdings schon wesentlich älter. Bereits 1894 beschloss der Magistrat der Stadt die Gründung eines städtischen Museums. Von da an wurde ein Museumsbestand aus Nachlässen, Schenkungen und Ankäufen aufgebaut, der im Jahr 1924 das erste Mal in Räumlichkeiten im Neuen Schloss von der Öffentlichkeit bewundert werden konnte. Nachdem 1945 einige Verluste festzustellen waren, erweiterte sich der Museumsbestand von da an laufend. Von 1985 bis 1996 war er im Lüchauhaus zu besichtigen, bis er 1996 in die Alte Lateinschule umgesiedelt wurde und den Namen "Historisches Museum Bayreuth" erhielt.

Das altehrwürdige Gebäude stammt übrigens aus dem 17. Jahrhundert und beherbergte über die Jahrhunderte hinweg immer wieder Schulen – zunächst Schulklassen der "Deutschen Schule", einem Vorgänger der heutigen Grundschule, dann das "Hochfürstliche illustre Gymnasium Christian Ernestinum" und dann Mädchenklassen der "Deutschen Schule". In den Jahren 1876 bis 1988 wurde es als "Central-Feuerhaus" genutzt, bis es schließlich zum Stadtmuseum umgebaut wurde. Die ganze Baugeschichte ist im Jahrbuch Band 77 des Historischen Vereins für Oberfranken nachzulesen.

Auf einen Blick

Adresse: Historisches Museum Bayreuth, Kirchplatz 4, 95444 Bayreuth. Das Museum bietet keine eigenen Parkplätze, aber in der Umgebung finden sich einige Parkplätze und -häuser.

Wichtig zu wissen:

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr Preise: Erwachsene 2 Euro, ermäßigt 1 Euro (Schüler*innen, Studierende, Rentner*innen, Schwerbehinderte), Kinder unter 6 Jahren kostenlos.

Erwachsene 2 Euro, ermäßigt 1 Euro (Schüler*innen, Studierende, Rentner*innen, Schwerbehinderte), Kinder unter 6 Jahren kostenlos. Kontakt: telefonisch unter 0921/764010 oder per Mail an historischesmuseum@stadt.bayreuth.de oder auf Instagram

Hunde dürfen mit und es sich auf einem vorbereiteten Plätzchen im Foyer mit Wassernapf gemütlich machen.

Fazit

Das Historische Museum Bayreuth ist das ideale Ausflugsziel in Oberfranken für alle, die sich für die Stadtgeschichte und allgemein regionale Kulturgeschichte über die Jahrhunderte hinweg interessieren. Die beachtliche Sammlung an historischen Kulturschätzen bringt Jung und Alt plastisch näher, wie die Menschen in der Vergangenheit lebten und welche industriellen, kulturellen und politischen Einflüsse die Region um Bayreuth herum bis heute prägen.

Wer tiefer eintauchen möchte, hat die Qual der Wahl, was Veranstaltungen rund um die Ausstellung und das museumspädagogische Angebot betrifft. Sowohl die regelmäßigen Führungen, Veranstaltungen und Workshops als auch die einmaligen Events stechen durch ihre spannenden Themenschwerpunkte und kreative Gestaltung heraus. Außerdem inspiriert das historische Gebäude der Alten Lateinschule ohnehin schon zur Auseinandersetzung mit einer anderen Zeit.

Das Historische Museum Bayreuth bietet also nicht nur eine lehrreiche Sonntagsbeschäftigung für deine Familie, sondern auch darüber hinaus eine Menge zu erleben und zu entdecken.