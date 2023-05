Wie die Stadt Bayreuth mitteilt, ist es nun soweit. Das Historische Museum hat sich herausgeputzt und öffnet am Samstag, 13. Mai, wieder seine Türen für Besucherinnen und Besucher. Ab 10 Uhr steht das Museumsteam seinen Gästen zur Verfügung und begleitet sie durch den Tag.

Im Café Roulant der Bäckerei Lang werden die Gäste mit Süßem und Salzigen sowie verschiedenen Getränken verwöhnt. Bis Ende Mai bleibt der Eintritt ins Museum frei.

Das Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen des Hauses in der Alten Lateinschule am Kirchplatz im Jahr 2021 fiel ausgerechnet in die Zeit der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung aller Museen. Zudem sollte das Museum in dieser Zeit vom Staub der letzten Jahre befreit werden.

Nun sind die Renovierungsarbeiten abgeschlossen und das Museum kann endlich wieder seine Schätze präsentieren. Hier gilt es der Stadt von den Anfängen bis zur Gegenwart und die Gäste des Hauses sind immer mittendrin.