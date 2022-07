Kaufbeuren/Bayreuth vor 28 Minuten

Räuberischer Angriff

An Tankstelle: Mann steigt zu 42-Jähriger ins Auto, lässt sie aussteigen - und wird erst auf der A9 bei Bayreuth gestoppt

Bereits zu Wochenbeginn hat sich ein kurioses Verbrechen in Bayern ereignet, das im Allgäu begann - und nachts in Oberfranken endete. Ein Mann nahm einer Frau ihr Auto ab, indem er einen Rucksack mit einer vermeintliche Waffe in dem Wagen platzierte.