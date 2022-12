Am Donnerstag (8. Dezember 2022) kontrollierten, gegen 13.40 Uhr, zivile Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth einen auf der A9 in Fahrtrichtung Süden fahrenden schwarzen Kleinwagen aus dem Kreis Heilbronn am Pendlerparkplatz in Trockau. Der 48-jährige Fahrer war alleine im Fahrzeug.

Bei der Kontrolle konnten mehrere Kartons gefüllt mit über 270 Stangen Zigaretten mit polnischen Steuerbanderolen aufgefunden und sichergestellt werden. Laut der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth ergab die Überprüfung, dass der Führerschein des 48-Jährigen wenige Tage zuvor beschlagnahmt wurde.

Der Fahrer muss sich nun wegen zollrechtlichen Verstößen und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

