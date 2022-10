A9 bei Gefrees vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

"Wie Alkohol und Drogen": 21-Jähriger kracht auf der A9 in Leitplanke - aus unterschätztem Grund

Ein 21-Jähriger aus Sachsen hat am Montag einen hohen Sachschaden bei einem Autobahnparkplatz an der A9 bei Gefrees verursacht. Der junge Mann krachte in eine Leitplanke. Der Grund: Er hatte zu wenig Schlaf abbekommen.