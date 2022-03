Zapfendorf: Betroffener berichtet von grausamen Misshandlungen in katholischer Kirche

" Faustschläge an der Tagesordnung": Pfarrer soll Drittklässler verprügelt und gedemütigt haben

an der Tagesordnung": soll haben "Verfolgt mich mein Leben lang": 68-Jähriger kämpft noch immer mit Erlebtem

"Die Täter werden geschützt": Zapfendorfer will Erzbischof persönlich konfrontieren

Wenn Rudolf B. aus Zapfendorf (Name auf Wunsch geändert) in den Nachrichten von der aktuellen Missbrauchsdebatte in der katholischen Kirche liest, dann trifft ihn auch persönlich der Schmerz, wie der 68-Jährige gegenüber inFranken.de erzählt. Denn der pensionierte Lehrer habe in seiner Kindheit als Ministrant Dinge erlebt, die ihn noch bis heute verfolgen, sagt er. Seine Geschichte, sie sei über Jahrzehnte vor allem von einem Gefühl überlagert worden: Schuld. Nun wendet sich B. an die Öffentlichkeit - und konfrontiert auch die katholische Kirche mit seinen Erlebnissen auf dem fränkischen Land. Die Täter - sie würden "immer geschützt", sagt B.

Neunjährige von Pfarrer "verprügelt" - panische Angst auch im Elternhaus

Der "Urzapfendorfer", wie er sich selbst bezeichnet, sei von der dritten Klasse an bis zum Abitur Ministrant in der örtlichen katholischen Kirche gewesen. "Von Beginn an galt das Prinzip, dass du ständig mit Prügelattacken und Demütigungen rechnen musstest", erzählt B. Vorwiegend habe der Pfarrer, der auch den Religionsunterricht gegeben habe, mit der Faust auf die damals Neunjährigen eingeschlagen. "Im Schulunterricht hatte er auch einen 'Lieblingsschüler', der musste sich zu fast jeder Stunde auf den Tisch legen und wurde dann verprügelt." Obwohl er selbst von diesen Prügeln verschont geblieben worden sei, habe er "in der Sakristei und im Unterricht immer mit der Angst gelebt, der Nächste zu sein".

Zu Hause davon zu erzählen, das habe er sich nicht getraut. "Die Kirche stand für meine Eltern über allem", sagt der Zapfendorfer. So habe er zur Strafe, die ihm der Pfarrer gegeben habe, etwa 100 Mal den Satz "Ich bin ein Depp" schreiben müssen. Dafür habe er sich "zu Hause auf der Toilette eingeschlossen, es durfte niemand mitkriegen". Einmal, erinnert sich B., sei dem Pfarrer die Hostie heruntergefallen. "Ich wollte ihn beschützen und sie aufheben, damit er nicht drauftritt. Doch er hat mir gesagt, dies sei eine Todsünde und werde mich ewig verfolgen."

Wegen eines anderen vermeintlichen 'Vergehens' habe er während des gesamten Weihnachtsgottesdienstes "wie am Pranger" am Altar stehen müssen. B. berichtet von "massivem gesellschaftlichen Druck", den es damals gegeben habe. "Das war alles im Dorf bekannt, aber jeder hat geschwiegen und sich weggeduckt." Er habe sich daher die gesamte Jugend nicht getraut, aus dem freiwilligen Ministrantendienst auszutreten - trotz der brutalen Misshandlungen. Jahrzehntelang habe er noch das Gefühl gehabt, "mit Schuld beladen zu sein" - auch dann, als der Pfarrer längst verstorben war.

"Mord an den Seelen": Zapfendorfer bis heute von Misshandlungen verfolgt

Vor etwa dreißig Jahren, "als erste Finanzskandale der katholischen Kirche ans Licht kamen", habe er sich Stück für Stück von der Institution distanziert, erzählt der Oberfranke. "Ich konnte mich nicht mehr damit identifizieren, mein Weltbild wurde immer offener", erzählt Rudolf B. "Im Glauben geht es eigentlich um eine frohe Botschaft Jesu, das habe ich erst sehr spät gemerkt."

Noch heute sei er begeisterter Pilger und beschäftige sich viel mit der Lehre des Ordensgründers Franz von Assisi, für den vor allem der Gedanke von Solidarität mit den Schwächsten, Geduld und Gewaltverzicht als mitmenschliche Ideale im Mittelpunkt stehen. Auch das Zölibat und das Verbot der Priesterweihe von Frauen sieht B. kritisch. "Ich setze mich für die Frauen ein, für Gleichberechtigung", sagt er. Und der Zapfendorfer will noch etwas: ein grundsätzliches Umdenken. "Missbrauch und Misshandlungen sind Mord an den Seelen", betont er.

"Der Umgang mit den Opfern ist beschämend. Die Täter werden geschützt, obwohl man die Taten ewig mit sich rumträgt. Mich verfolgt das mein Leben lang", sagt der ehemalige Lehrer. 2018 habe er sich nach einem Aufruf des Erzbistums Bamberg zum ersten Mal gemeldet. "Doch mich hat dann ein Generalvikar angerufen und mir gesagt, das sei eben damals der 'Zeitgeist' gewesen, das ist doch Wahnsinn." Nun - im Vorfeld eines geplanten Gutachtens zum sexuellen Missbrauch im Bereich des Erzbistums - geht Rudolf B. den Schritt an die Öffentlichkeit. Er wolle "Opfer ermutigen, ihre Scham, Scheu und Ängste abzulegen", sagt er.

Erzbistum Bamberg äußert sich zu Vorfällen in Zapfendorf - "nehmen Aussagen ernst"

"Ich fordere eine persönliche Entschuldigung und ein Gespräch mit Erzbischof Ludwig Schick bei mir in meinem Zuhause", sagt er. B. habe sogar eine Antwort erhalten. "Der Erzbischof sei gerne bereit, mit mir zu sprechen, aber ich soll ihn im Bischofshaus in Bamberg besuchen." Das wolle er nicht. "Da würde ich mir vorkommen, als müsse das Opfer zum Täter, das fühlt sich falsch an." Stattdessen hoffe er jetzt, dass Schick vielleicht zu Ostern vorbeikomme. "Das wäre ein tolles Symbol."

Man stehe mit Herrn B. in Kontakt, so das Erzbistum Bamberg. "Seine Aussagen nehmen wir ernst", erklärt Sprecher Harry Luck auf Anfrage von inFranken.de. Luck bestätigt, dass B. im Februar 2022 "eine Einladung zum Gespräch mit Erzbischof Schick im Bischofshaus erhalten" habe. "Dort fanden auch alle anderen Gespräche des Erzbischofs mit Betroffenen statt", so Luck. B. habe "den Termin abgesagt, ein neuer Termin ist noch nicht zustande gekommen", heißt es vom Erzbistum. Man bleibe "in Verbindung", so der Sprecher. Zu mehr Details über die Inhalte bisheriger Gespräche will sich das Erzbistum jedoch nicht äußern. "Zu Gesprächen mit Missbrauchs-Betroffenen geben wir grundsätzlich keine Auskunft oder beziehen Stellung", heißt es.

An der 2014 begonnenen MHG-Studie, einem Forschungsprojekt zum Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland habe das Erzbistum Bamberg teilgenommen und die Ergebnisse 2018 veröffentlicht. "Bislang ist kein weiteres Gutachten oder eine Studie in Auftrag gegeben worden. Die seit Februar 2021 arbeitende unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Erzbistum beabsichtigt, eine Studie in Auftrag zu geben", so Luck. Für den Zapfendorfer Ex-Ministranten passiert diese Aufarbeitung nicht gründlich genug: "Es wird immer nur scheibchenweise zugegeben, was eh schon herausgekommen ist. Ich denke, die Kirche müsste erstmal in Sack und Asche, damit etwas Neues entstehen kann."

