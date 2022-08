Zu einem Unfall kam es am Dienstagmorgen (09. August 2022) in Zapfendorf (Landkreis Bamberg). Das berichtet die Polizei Bamberg-Land.

Eine 67-Jährige saß am Dienstagmorgen auf ihrem Krankenfahrstuhl. Mit diesem stand sie am rechten Fahrbahnrad in der Laufer Straße. Ein 71-jähriger Autofahrer kam von hinten angefahren und übersah offenbar die Frau und streifte diese. Daraufhin stürzte die ältere Frau.

Verkehrsunfall: 67-Jährige schwer verletzt und Sachschäden im vierstelligen Bereich

Bei dem Sturz wurde die Frau schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Krankenfahrstuhl entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. An dem Unfallwagen entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

