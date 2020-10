Wer Datteln im Speckmantel knabbert, will nicht riechen wie eine gerucherte Forelle. Diese simple Erkenntnis hat der Bamberger Gastronom Ralf Schmidtlein schon vor einiger Zeit gewonnen, als er in seinem Bolero mit Feuertonnen im Biergarten experimentiert hat. "Wir hatten die Tonnen letztes Jahr im Garten gehabt, aber da haben die Leute innerhalb kurzer Zeit so dermaen nach Kohle gestunken, wie in der Rucherkammer", berichtet der ehemalige DJ, der mit Thomas Gebert auch Chef von Salino, Brasserie, Little Italy und Rodez 7 ist. Frs Schlenkerla wre der Rucherduft ja vielleicht passend, aber nicht fr das spanische Lokal in der Judenstrae.