Wie geht es für den Bamberger Osten weiter? Bewohner können sich bei Planung beteiligen

Nach den dynamischen Entwicklungen auf den ehemaligen Kasernenflächen wird mit dem „Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept“ (ISEK) aktuell die städtebauliche Entwicklung des gesamten Bamberger Ostens in den Blick genommen. Damit sollen bestehende Planungen zusammengeführt, durch weitere Maßnahmen ergänzt und in ein Gesamtbild eingefügt werden. Grundlage ist die Analyse von Herausforderungen und Potenzialen des Gebiets, aus denen Leitlinien und Maßnahmen entwickelt werden. Insgesamt sollen damit die Qualitäten des Bamberger Ostens gestärkt, aber auch Lösungsansätze für Probleme entwickelt werden, wie die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung erklärt.

Als „Expert*innen des Alltags“ sind besonders auch die Bewohner*innen des Bamberger Osten bei der Erstellung des ISEKs gefragt. Welche Bereiche des Bamberger Ostens sollen besonders in den Blick genommen werden? Welche konkreten Vorschläge zu Projekten haben sie? Derartige Fragen sollen während des ISEK-Prozesses im Zuge von insgesamt drei Veranstaltungen zusammen mit den Bürger*innen diskutiert werden.

Ende April (20.4.) hat mit dem Auftaktforum bereits die erste Beteiligungsveranstaltung erfolgreich stattgefunden. Insgesamt ca. 50 Teilnehmer*innen haben ihre ersten Wünsche und Anmerkungen zu den Themenbereichen Identität, Wohnen & Leben, Grün & Begegnungsorte und Mobilität & Vernetzung eingebracht. Mit dem Beteiligungsstand und zwei geführten Spaziergängen geht die Beteiligung nun am Samstag, den 9. September von 10-14 Uhr auf dem Troppauplatz weiter. Hier sollen insbesondere mögliche Maßnahmen und Projekte diskutiert werden und die Möglichkeit geboten werden, eigene Ideen einzubringen.

Während der Beteiligungsstand dauerhaft zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Troppauplatz präsent sein wird, finden ergänzend zwei verschiedene Spaziergänge jeweils um 10:30 Uhr und 12 Uhr statt, die von zwei Mitarbeiter*innen des Büros UmbauStadt geleitet werden. Hierbei wird es kurze Inputs an einzelnen ausgewählten Stationen geben, die eine Grundlage für weitere Diskussionen bieten sollen. Die Route Grün, Mobilität und Energie, wird sich stärker im Bereich des Troppauparks, dem Lagarde-Gelände und der Zollnerstraße bewegen. Die Route „Neue öffentliche Räume“ wird von den Spiegelfeldern über den Heinrich-Weber-Platz bis zum Lagarde-Gelände führen. Ausgangspunkt ist jeweils der Beteiligungsstand auf dem Troppauplatz.

Eine Anmeldung für die Spaziergänge unter BambergerOsten@umbaustadt.de ist erforderlich.