Vom 21. bis voraussichtlich 25.03.2022 müssen im Einmündungsbereich Vogtstraße/Klosterstraße in Weichendorf (Kr BA 48/Kr BA 5) Schieberkreuze für die Wasserleitung ausgewechselt werden. Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, ist die Durchfahrt in Richtung Memmelsdorf bzw. Gundelsheim nicht möglich.

Die Umleitung des Verkehrs erfolge von Merkendorf über Drosendorf in Richtung Bamberg (Kr BA 16/St 2190) bzw. ab der Sperrstelle in Weichendorf über die GVS nach Drosendorf, anschließend über die Staatsstraße 2190 in Richtung Bamberg.

Die Bushaltestelle in der Klosterstraße in Weichendorf könne in dieser Zeit nicht angefahren werden. Es werde eine Ersatzbushaltestelle in der Klosterstraße nach der Einmündung der Gemeindestraße Zur Mühle eingerichtet.

Vorschaubild: © Reginal / pixabay.com (Symbolbild)