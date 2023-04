Ab kommenden Montag, 24. April 2023 wird die Kreisstraße BA 48 in Weichendorf und der angrenzende Gehweg auf Höhe Vogtstr. 11a bis voraussichtlich 26. April für den Fahrzeugverkehr bzw. für Fußgänger vollständig gesperrt. Grund ist die Aufstellung eines Fertighauses.

Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, können Fußgänger auf dem gegenüberliegenden Gehweg den Baustellenbereich passieren.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt von Merkendorf über Drosendorf – Memmelsdorf nach Weichendorf und umgekehrt (Kr BA 16 – St 2190 – Kr BA 5) bzw. über die Gemeindeverbindungsstraße von Weichendorf nach Drosendorf.

Die Bushaltestelle in der Vogtstraße/Einmündung Kellerberg kann in dieser Zeit nicht angefahren werden. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Vogtstraße nach der Einmündung Zur Mühle eingerichtet.

Der Anliegerverkehr wird aus beiden Richtungen bis zur Baustelle zugelassen.

Das Landratsamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Beachtung.

