Wattendorf: Kreisstraße BA 28 wird erneuert - so lange dauern die Arbeiten

Wie das Landratsamt Bamberg in einer Pressmeldung berichtet, wird der Landkreis in den kommenden Monaten die Kreisstraße BA 28 zwischen der Landkreisgrenze und Wattendorf erneuern. Die Straße weist dort alterungsbedingt Verschleiß und Schäden auf.

Die Kreisstraße BA 28 verläuft von der Landkreisgrenze Lichtenfels bei Rothmannsthal über Wattendorf, Gräfenhäusling und Roßdorf am Berg zur Bundesstraße B 22 bei Steinfeld. Sie verbindet die Gemeindegebiete der Stadt Lichtenfels und der Gemeinde Wattendorf beziehungsweise die beiden Landkreise Lichtenfels und Bamberg.

Die Fahrbahn soll außerorts auf einer Länge von ca. 1.730 Metern mittels einer Oberbauverstärkung in Asphaltbauweise erneuert werden. Hierdurch werden Unebenheiten beseitigt und eine ausreichend griffige Oberfläche hergestellt. Die Trassierung bleibt unverändert. Die Fahrbahnbreite soll geringfügig auf 5,60 Meter erhöht werden, um zur sicheren Verkehrsführung künftig eine Mittelmarkierung aufnehmen zu können, welche die weiterführende Kreisstraße LIF 4 bereits aufweist. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist die Herstellung standfester Bankette, in engen Innenkurven in Form von Rasengittern vorgesehen. Grunderwerb ist nicht erforderlich. Für die Teilnehmergemeinschaft Rothmannsthal werden Zufahrten zu den landwirtschaftlichen Grundstücken rückgebaut bzw. neu angelegt. Einige Rohrdurchlässe werden erneuert. In Abschnitten erhöhter Abkommenswahrscheinlichkeit sollen Schutzplanken vor den vorhandenen Baumreihen nachgerüstet werden.

Auch innerhalb der Ortsdurchfahrt Wattendorf zeigt die Straße deutliche Alterungserscheinungen und Verschleiß. Der Asphaltoberbau soll dort auf einer Länge von circa 140 Metern komplett erneuert werden. Ebenfalls erneuert oder erstmals hergestellt werden die Randeinfassungen und Straßenentwässerungseinrichtungen. Der durch seitliche Bebauung beengte Straßenraum bleibt dabei unverändert.

In einem kurzen Teilstück lässt die Gemeinde Wattendorf einen Gehweg errichten, der an einen zum Feuerwehrhaus führenden Fußweg anschließt. Für die Gemeinde sollen außerdem Leerrohre für den späteren Breitbandausbau mitverlegt werden.

Das Bauprojekt ist im Ausbauprogramm für Kreisstraßen enthalten. Die Kosten sind mit gesamt circa 930.000 Euro veranschlagt. Fördermittel sind für die bestandsnahe Erneuerung nicht in Aussicht gestellt.

Die geplanten Baumaßnahmen dauern voraussichtlich bis November 2023. Der Landkreis bedankt sich für das Verständnis der Verkehrsteilnehmer und Anwohner, insbesondere wegen der unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit.