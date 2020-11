Immer wieder sorgt der Straßenname "Hölle" bei Passanten und Touristen in Bamberg für Stirnrunzeln oder Belustigung. Doch was hat es mit der Bamberger Hölle eigentlich auf sich? Dieser Frage ist inFranken.de nachgegangen.

Die Namensherkunft der "Hölle" ist nicht zu 100 Prozent sicher, erklärt uns die Stadheimatpflegerin der Stadt Bamberg, Stephanie Eißing. Der Name kommt aber wohl von dem ursprünglichen Hohlweg von der Judenstraße zum Schulplatz.

Hölle in Bamberg: Der Straßenname kann verschiedene Ursprünge haben

Wie die Stadtheimatpflegerin weiter erzählt, gibt es dazu diverse Literatur unter anderem von dem verstorbenen Bamberger Gästeführer und Heimatschriftsteller Wolfgang Wußmann. Laut Wußmann gibt es die Möglichkeit, dass sich der Name "Hölle" von der mittelalterlichen Bezeichnung "Hül", was "Wasseransammlung " bedeutet, oder von "in der hel" kommt, was so vielheißt wie "entlegener Winkel".

Wer in Bamberg schon einmal durch die Hölle gegangen ist, weiß, dass dies zutreffend ist. Das Gässchen mit seinen kleinen Wohn- und Pfarrhäuschen ist wirklich ein entlegener - aber schöner - Winkel in Bamberg.

Heute sind nach Quellenlage auch nur wenige weitere Informationen zur Hölle bekannt. Wie Stephanie Eißing erklärt, kann man aber davon ausgehen, dass in der Hölle eher arme Menschen wie Tagelöhner gelebt haben, die von Tag zu Tag neu nach Arbeit suchen mussten. Es gibt jedoch auch andere Mythen und Theorien zur Bamberger Hölle.