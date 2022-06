Walsdorf: "Ukrainische und fränkische Köstlichkeiten" auf besonderem Grillfest

Angesichts "der dramatischen Lage im Ukraine-Krieg und den daraus resultierenden Notständen", hat die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg seit März im Anbau des zugehörigen Seniorenzentrums in Walsdorf um die 30 ukrainischen Flüchtlinge untergebracht.

Durch Spendenaktionen und die großartige Zusammenarbeit der GKG sowie des Landkreises Bamberg, konnten die Ankömmlinge dort rundum versorgt werden, sich von den Strapazen der Flucht erholen und soweit gut einleben, heißt es. Als Dankeschön für die freundliche Aufnahme sowie die Hilfsbereitschaft und Unterstützung bei den Vorbereitungen habe die Geschäftsführung der GKG ein Grillfest für die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisiert.

Wie die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH berichtet, brachten die Ukrainer in diesem Rahmen den Vorschlag, als Zeichen der Dankbarkeit bei der Aktion mitzuwirken und "traditionelle Köstlichkeiten" ihres Landes vorzubereiten. "So wurde aus der ursprünglichen Idee ein gemeinsamer Nachmittag, an dem bei toller Atmosphäre, bestem Wetter und Livemusik für das leibliche Wohl mit ukrainischen und fränkischen Köstlichkeiten bestens gesorgt war", heißt es.

"Geschäftsführer Udo Kunzmann begrüßte den anwesenden Bürgermeister Mario Wolff, den Stellvertreter des Landkreises Steffen Nickel und alle Anwesenden herzlich und richtete einige Worte an die Flüchtlinge. Einrichtungsleitung Elena Becker, die die Sprache fließend spricht, übersetzte die Ansprache und unterstrich die Bedeutung dieser Aktion. Unter Tränen erwiderten die Ukrainer ihren Dank und verdeutlichten, dass ihre Wertschätzung für die Hilfsbereitschaft und Hingabe des gesamten Teams kaum in Worte zu fassen sei", so die Krankenhausgesellschaft.

„Trotz der emotionalen Enge, die die aktuelle Situation bringt, war es schön die Gemeinschaft zu sehen, in der diese Veranstaltung entstanden ist. Wir sind überwältigt von der Solidarität und freuen uns, ein derartiges Angebot machen zu können“, so die Geschäftsführung der GKG.