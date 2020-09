Zapfendorf aktualisiert vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Feuerwehreinsatz in der Nacht: 2000 Quadratmeter Holz in Vollbrand

Im Landkreis Bamberg stand am Montagabend ein Holzstapel in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit 185 Einsatzkräften an und bekam zusätzliche Unterstützungen von Landwirten. Aktuell herrscht eine erhöhte Waldbrandgefahr.