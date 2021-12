Neues Baugebiet im Raum Bamberg: In Trunstadt entstehen 22 neue Bauplätze

In entstehen "Schloßleite" : Grundstücke sind 450 bis 600 Quadratmeter groß

: Grundstücke sind groß Erschließung ist für 2023 angesetzt

ist für angesetzt Interessenten können sich noch bewerben

In Trunstadt ist derzeit das neue Baugebiet "Schloßleite" in Planung. Insgesamt 22 Bauplätze umfasst das Gebiet.

Neues Baugebiet "Schloßleite" in Viereth-Trunstadt: Grundstücke zwischen 450 und 600 Quadratmeter groß

80 Bewerbungen liegen der Gemeinde bereits vor, berichtet Bürgermeisterin Regina Wohlpart (BBL). Interessenten könnten sich aber trotzdem noch in die Liste eintragen lassen. Vergabekriterien stünden zwar schon fest, seien aber noch nicht offiziell. Die Bauplätze würden dann nach einem Punkteverfahren vergeben.

450 bis 600 Quadratmeter groß seien die einzelnen Grundstücke. Im Jahr 2023 soll dann die Erschließung sein, kündigt Wohlpart an.

Derzeit seien noch Fragen zur Abwicklung offen. Doch mit diesen ersten Informationen sei sicher, dass in Trunstadt "was entsteht", so die Bürgermeisterin.

