Am Samstag (16.04.2022) kam es gegen 11.15 Uhr auf der A70 zwischen den Ausfahrten Scheßlitz und Roßdorf am Berg zu gefährlichen Szenen zwischen einem getrennt lebenden Ehepaar, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg mitteilte.

Ein 42-jährige Mann verfolgte mit seinem Auto das Fahrzeug seiner 38-jährigen Ehefrau, das von ihrem neuen Lebensgefährten gefahren wurde. Nach der Anschlussstelle Scheßlitz versuchte er mehrfach ihr Auto auf den Standstreifen abzudrängen und anzuhalten. Hier soll es auch zu gefährlichen Bremsmanövern von Unbeteiligten gekommen sein.

42-Jährigen erwarten mehrere Anzeigen

Nachdem dies nicht gelang, hielten beide Fahrzeuge laut Polizei an der Anschlussstelle Roßdorf am Berg am Parkplatz des Salzlagers an. Dort habe der Ehemann seine Ehefrau dann beleidigt. Bevor er über die Autobahn in Richtung Schweinfurt floh, fuhr er noch absichtlich mit seinem Wagen gegen das Auto seiner Frau und beschädigte es.

Ihn erwarten nun diverse Strafanzeigen, unter anderen wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung. Zu dem Vorfall sucht die Verkehrspolizei Bamberg Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder selbst gefährdet wurden.

Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0951/9129-510 zu melden.