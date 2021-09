Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin kam es am Mittwochnachmittag in der Nürnberger Straße in Hirschaid im Kreis Bamberg.

Dort überquerte eine 41-jährige Frau den Radweg, um auf den Gehweg zu gelangen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Fahrradfahrer, der auf dem Radweg fuhr, wie die Polizei Bamberg-Land mitteilt.

Hirschaid: Fußgängerin und Radfahrer kollidieren - Mann fährt einfach weiter

Beim Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch, bei dem sich der Fahrradfahrer nach dem Befinden der gestürzten Frau erkundigte, fuhr dieser weiter.

Die Polizei Bamberg-Land bittet sowohl den Radfahrer als auch einen Autofahrer, der den Unfall beobachtet und als Ersthelfer zur Stelle war, sich unter Telefonnummer 0951/9129-310 zu melden.

Vorschaubild: © StockSnap /Pixabay (Symbolbild)