Breitengüßbach vor 16 Minuten

Verkehrsunfall

Schwerer Unfall: Bub (3) wird von Auto erfasst - Rettungshubschrauber im Einsatz

In Breitengüßbach (Kreis Bamberg) ist am späten Donnerstagnachmittag ein Dreijähriger von einem Auto erfasst worden. Die Einsatzkräfte sind aktuell noch an der Unfallstelle vor Ort.