Frontalcrash bei Bamberg: Am Dienstagabend (01.03.2022) befuhr eine 18-Jährige die Staatsstraße 2190 von Bamberg in Richtung Hallstadt. Hierbei wollte sie nach links auf die Autobahn in Richtung Scheßlitz auffahren. Dies berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Land in einer Pressemitteilung.

Dabei übersah die junge Frau am Steuer eine entgegenkommende Autofahrerin. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden sowohl die 18-Jährige als auch ihr Beifahrer leicht verletzt. Die 29-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Hallstadt: 18-Jährige übersieht Autofahrerin - Frontalcrash mit drei Verletzten

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Vorschaubild: © Clark Van Der Beken/Unsplah.com