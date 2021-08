Am Samstagabend (21. August 2021) fuhr ein landwirtschaftliches Gespann auf der B6 von Leimershof in Richtung Hohengüßbach im Kreis Bamberg, als der Unfall geschah.

Dies teilt die Polizei Bamberg Land mit.

Unfall B6 bei Breitengüßbach: 17-Jähriger erfasst 52-Jährigen mit Außenspiegel

Da am Anhänger eine Klappe offen stand, wollte ein Autofahrer diesen überholen, wurde jedoch von diesem durch Blink- und Handzeichen gestoppt. Als der 52-jährige an den Traktor-Fahrer herantrat, wurde dieser durch einen von Hohengüßbach kommenden 17-jährigen Autofahrer, welcher an den beiden stehenden Fahrzeugen vorbeifahren wollte, mit dem linken Außenspiegel erfasst.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden.

