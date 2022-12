Schock für die Bamberger Symphoniker: Auf der A70 bei Schweinfurt ist ihr Reisebus laut Angaben der Schweinfurter Polizei in Flammen aufgegangen. Insgesamt 19 Personen befanden sich in dem Fahrzeug. Der Busfahrer wurde plötzlich auf Warnmeldungen aufmerksam und lenkte den Bus von der Autobahn.

Die Bilder zeigen das Ausmaß des Brandes im Anschluss.

Bus der Bamberger Symphoniker brennt auf A70 aus - Fahrer kann Insassen rechtzeitig warnen

Der Busfahrer hielt an der Anschlussstelle Bergrheinfeld an und konnte alle Insassen evakuieren. Im weiteren Verlauf brannte der Bus vollständig aus. Niemand wurde verletzt und die Insassen konnten ihre Fahrt in anderen Fahrzeugen fortsetzen, informiert die Polizei gegenüber inFranken.de.

Wie Frank Limbach, Stadtbrandrat der Feuerwehr Schweinfurt im Interview mit News5 erklärt, befand sich der Bus bereits bei Ankunft der Feuerwehr in Vollbrand. Insgesamt vier örtliche Feuerwehren stellten Löschmittel zur Verfügung.

Das Abschleppunternehmen ist bereits eingetroffen. Jedoch ist die Abfahrt Bergrheinfeld noch bis etwa 22 Uhr gesperrt, so die Polizei. Sie schätzt den Schaden grob auf 500.000 Euro.