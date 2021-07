Bereits am Dienstag (29. Juni 2021) ist es gegen 16.30 Uhr am Weidendamm in Bamberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Donnerstag (08. Juli 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, stritten sich ein etwa 60-jähriger Mann und ein Rentner über herumliegenden Müll.

Der 60-Jährige drohte im Verlauf des Streits dem Rentner mit Schlägen, bevor er tatsächlich zuschlug - mitten auf den Brustkorb des Rentners. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem 60-Jährigen, der etwa 1 Meter 80 Zentimeter groß ist, einen freien Oberkörper zum Tatzeitpunkt hatte und sein T-Shirt in der Hand trug. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.