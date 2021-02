Sachbeschädigung in Breitengüßbach: Im Gemeindebreich wurden seit dem 15. Dezember 2020 immer wieder Aufkleber in Form von Flyern an verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde angebracht. Die Aufkleber beziehungsweise Flyer vermitteln die Infragestellung der Corona-Pandemie und, ob diese tatsächlich existiert.

Durch Säuberungs- und Reinigungsmaßnahmen entstand der Gemeinde Breitengüßbach ein Schaden von etwa 1500 Euro. Der oder die unbekannten Personen, die dafür verantwortlich sind, konnten noch nicht ermittelt werden.

1500 Euro Schaden entstanden: Zeugen gesucht

Nun werden Zeugen gesucht: Wer wurde ebenfalls geschädigt oder konnte etwas Verdächtiges beobachten? Hinweise nimmt die Landkreispolizei unter der Telefonnummer 0951/9129310 entgegen.