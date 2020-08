Umfrage: Welches ist das beste Bier aus Bamberg? Stimmen Sie ab!

In Bayern gilt Bier quasi als Grundnahrungsmittel, das gilt insbesondere für Bamberg. Die Stadt hat elf familiengeführte Brauereien im Stadtbereich. Das Reinheitsgebot, laut dem als Bierzutaten nur Hopfen, Malz und Wasser zulässig sind, wurde in Bamberg bereits 1489 erlassen - also 27 Jahre vor der Einführung in ganz Bayern. Der erste Nachweis über eine Brauerei in Bamberg stammt aus dem Jahr 1122, als Bischof Otto I. den Benediktinern auf dem Michelsberg das Braurecht gewährte. Alle Biere werden handwerklich gebraut, darunter traditionelle Sorten und neue Spezialitäten. Die Biervielfalt in Bamberg ist riesig. Von Rauchbier über Kellerbier, Ungespundetes oder Lagerbier bis hin zum Bockbier. Bamberg hat so ziemlich alles zu bieten, was der Bierliebhaber begehrt. Mehr zum Thema "fränkisches Bier": Fränkische Bier-Vielfalt: So facettenreich sind Frankens Biere

Doch welches Bier aus Bamberg mögen die Franken am liebsten? Wir haben Sie bereits auf unserer Facebook-Seite nach Ihrer Meinung gefragt und Sie haben eine Vorauswahl getroffen.

Bambergs bestes Bier - stimmen Sie ab!

Nun wollen wir es wirklich wissen: Welches ist das beste Bier in Bamberg? Nun müssen Sie sich zwischen diesen sieben Biersorten entscheiden:

