Bamberg: TK-Maxx-Filiale feiert Eröffnung - und sorgt für großen Andrang

"Sehr gut besucht": Massenhaft Kunden warten bereits vor Laden-Öffnung

warten bereits vor Öffnungszeiten bei TK Maxx im neuen LEZ-Einkaufszentrum

In Bamberg eröffnete am Donnerstag (10. August 2023) die Mode-Outlet-Kette TK Maxx ihre Filiale im neuen Einkaufszentrum "LEZ" am Laubanger.Der neue Store in Bamberg sei damit Angaben des Unternehmens zufolge bereits der 171. Standort in Deutschland. Auf einer Verkaufsfläche von 1480 Quadratmetern können Shopping-Begeisterte dort in Zukunft auf Schnäppchen-Jagd gehen. Schon bevor die Filiale um 9.30 Uhr zum ersten Mal ihre Türen öffnete, war der Andrang immens. Auch die Eröffnung der TK Maxx Filiale in Bayreuth löste einen Mega-Ansturm aus.

TK-Maxx-Filiale in Bamberg eröffnet: Hundert Menschen warteten bereits vor verschlossenen Türen

"Wir haben gegen 9.30 Uhr mal durchgezählt und es waren schon vor der Eröffnung gut hundert Leute angestanden", schildert unser inFranken.de-Fotograf die Lage vor Ort. Die Stimmung sei demnach sehr gut gewesen. "Alle haben sich brav angestellt, es gab keine Tumulte oder Ähnliches", sagt er. Nach der Öffnung des Ladens, habe sich der Parkplatz vor der Filiale demnach dann auch weiterhin stetig gefüllt. "Es kamen dann immer mehr Menschen", berichtet er.

Viele der Kunden freuen sich, dass sie in Zukunft auch in Bamberg auf Schnäppchen-Jagd gehen können. "Ich versuche auf jeden Fall heute gleich ein paar Schnäppchen zu bekommen", erklärte eine wartende Kundin gegenüber inFranken.de. "Ich habe im Moment sowieso frei und vielleicht finde ich ja schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke", hofft sie.

Für ein erfolgreiches Shopping-Erlebnis hat TK Maxx außerdem einen wichtigen Tipp für die Kundschaft. Man solle sich demnach am besten einfach treiben lassen und sich ohne konkrete Vorstellungen auf das wöchentlich wechselnde Sortiment einlassen, wirbt das Unternehmen. Geöffnet ist der neue Store am Laubanger in Bamberg immer von Montag bis Samstag von 9.30 Uhr bis 19.00 Uhr. Weitere Nachrichten aus Bamberg findet ihr hier.

Vorschaubild: © Christian Langer