Tierheim Bamberg: Katze Aqua hat nur durch Glücksfall überlebt

Aus grausamem " Animal Hoarding"-Haushalt beschlagnahmt: Alle Katzen "sehr verängstigt"

beschlagnahmt: Alle Katzen Aqua sucht "liebe und ruhige Menschen": Was Besitzer mitbringen sollten

Das Tierheim Bamberg nahm im Februar 2022 neben sechs weiteren Leidensgenossen Katze Aqua aus dem Tierheim Feucht auf. In einer Wohnung in Diepersdorf war damals ein extremer Fall von Animal Hoarding mit über 115 Katzen ans Licht gekommen. Aqua sei "sehr schüchtern, ist aber, nachdem was sie durch hat, auch kein Wunder", schreibt das Tierheim Bamberg zu seinem Tier der Woche.

Tierheim Bamberg gibt Hoffnung für extrem schüchterne Katze Aqua nicht auf

Aquas Leidensgenossen wurden passend zum Thema Wasser Rain, Bubble, Puddle, Flow, Ocean und Hydro getauft. Jede von ihnen sei "sehr verängstigt", schrieb das Tierheim Bamberg damals auf Facebook. Keine der Katzen und kein Kater sei gechipt, tätowiert oder kastriert gewesen. Die eineinhalbjährige Aqua verstecke sich auch Monate später die meiste Zeit im Katzenbaum "und ist alles andere als begeistert, wenn sie Menschen sieht".

"Deswegen ist es umso wichtiger, dass sie Menschen findet, die sich trotz allem in sie verlieben und ihr eine Chance geben", schreibt das Tierheim Bamberg. Katze Aqua sei nicht als Anfängerkatze geeignet, aber als Erstkatze, oder zusammen mit einem ihrer Artgenossen, mit denen sie im Flamingozimmer wohne.

Freigang sei wichtig, "aber auch nur gesichert, da sie erst alles für sich entdecken muss und es für sie einfach am sichersten ist. Sie würde sich über liebe und ruhige Menschen freuen, die schon ein wenig Stubentigererfahrung haben und ihr einfach die Zeit geben, die sie braucht", schreibt das Tierheim Bamberg.

Bei Interesse und Fragen steht das Team telefonisch unter 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr, via E-Mail unter info@tierheim-bamberg.de oder über unsere Internetseite www.Tierheim-Bamberg.de, zur Verfügung.