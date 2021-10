Katze Mia aus dem Tierheim Bamberg sucht ein Zuhause

Die Katze kam dieses Frühjahr mit drei Geschwistern zur Welt

Mia ist schüchtern, aber "wurde an die Menschheit gewöhnt"

Katze Mia kam in freier Natur zur Welt. Seit Ende Juni ist Mia mit ihren drei Geschwistern in der Obhut des Tierheims Bamberg. Zu Beginn hat sich Mia "auf der Pflegestelle befunden und wurde an die Menschheit gewöhnt", so die Pflegerin. Dort hat Mia auch ihre Impfung erhalten.

Tierheim Bamberg: Katze Mia braucht einen Spielgefährten

Nun ist Katze Mia bereit, das Tierheim zu verlassen. Mia hat im Laufe der Zeit ihre Menschenscheu verloren, ist aber immer noch etwas schüchtern. Darum wäre es gut, wenn Mia in ihrem neuen zu Hause einen Gefährten hat. "Es wäre gut, wenn eine menschenfreundliche Katze vor Ort ist, die ihr zeigen kann, dass die Menschheit gar nicht so böse ist", erklärt die Tierpflegerin.

Für alle, die keine Katze besitzen, besteht die Möglichkeit, Mia zusammen mit einem ihrer Geschwister aufzunehmen. Wichtig ist, dass Mia in ihrem neuen Zuhause einen Spielgefährten hat.

Wer Katze Mia ein neues Zuhause geben möchte, erreicht das Tierheim Bamberg montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0951/700927-0 oder per E-Mail an info@tierheim-bamberg.de.