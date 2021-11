Tierheim Bamberg sucht für Kater Schröder liebevolles Zuhause

Im Tierheim Bamberg wartet Kater Schröder auf ein neues Herrchen oder ein neues Frauchen. Das etwa anderthalb Jahre alte Tier kuschele sehr gerne und folge allen Besuchern durchs Zimmer, berichtet das Tierheim. "Er versteht sich mit anderen Katzen und ist eigentlich rundum perfekt." Nur um seine Gesundheit könnte es indessen besser bestellt sein.

Tierheim Bamberg will Kater Schröder in gute Hände geben - Freigang erwünscht

Was fehlt Schröder also? "Er hat nur ein kleines Problem mit dem Herzen", heißt es vonseiten des Bamberger Tierheims. "Das schlägt nicht ganz so regelmäßig, wie wir uns wünschen würden." Zur Behandlung bekomme der Kater Tabletten. "Damit haben wir alles gut im Griff und hoffen auch, dass er auf jeden Fall ein uralter Opa werden kann."

Im Idealfall bessert sich Schröders Verfassung womöglich auch ganz von allein. "Es kommt bei Katzen oft vor, dass sie ein Leiden wieder von selbst in den Griff bekommen", erklärt Samantha Licari, Leiterin der Katzenabteilung im Tierheim, im Gespräch mit inFranken.de. "Sie haben einen tollen Organismus."

Für den circa 2020 geborenen Kater halten die Tierschützer nun Ausschau nach einer neuen, dauerhaften Unterkunft. "Wir suchen ein neues Zuhause mit Freigang, da er diesen schon kennt. Größere Kinder wären auch kein Problem." Interessenten können sich wie folgt an das Tierheim Bamberg wenden:

Telefon: 0951/700927-0 (montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr)

0951/700927-0 (montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr) E-Mail: info@tierheim-bamberg.de

info@tierheim-bamberg.de Internetseite: www.tierheim-bamberg.de

