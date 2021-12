Tierheim Bamberg: Tricolordame "Violet" will ihr Herz vergeben

Katze wurde im April 2021 geboren

"Violet" hatte wilden Start ins Leben

"Sehr intelligent": Katzendame braucht Zeit, um Vertrauen zu gewinnen

Im Tierheim Bamberg wartet Katze "Violet" auf jemanden, den sie in ihr Herz lassen kann, wie das Tierschützerteam schreibt. Dazu brauche es Vertrauen, denn die junge "Violet" komme von einer Futterstelle aus Hirschaid bei Röbersdorf und hatte vorher wohl einen recht wilden Start ins Katzenleben.

"Violet" aus dem Tierheim Bamberg: "Es wäre das erste Sofa, was sie erlebt"

"Violet" hatte sich in Hirschaid mit ihren zwei Brüdern angesiedelt, als sie ein paar Monate alt waren, wie Tierpflegerin Nina Dorband gegenüber inFranken.de erklärt. Eine Frau hatte sie angefüttert, wie Dorband erzählt. Die Katzengeschwister wurden nicht vermisst, weshalb vermutet wird, dass "Violet" im Freien oder auf einem Bauernhof geboren wurde.

So kam Violet, die im April 2021 geboren wurde, ins Tierheim Bamberg. Ihre Geschwister seien schon vermittelt. Die Rasse der Katzendame ist „Europäisch Kurzhaar“. Sie ist laut Dorband "etwas zierlich für ihr Alter", "sehr intelligent", gesund, geimpft, gechipt, entwurmt und kastriert. „Sie ist echt eine ganz Süße. Manchmal ein bisschen schüchtern am Anfang, sie muss sich schon erst an einen gewöhnen, aber wenn sie einen kennt, ist sie eine ganz fleißige Schmuserin", erzählt die Tierpflegerin.

"Violet" komme mit anderen Katzen gut klar, wenn sie bei einer Familie unterkommen soll, dann sollten es aber ruhigere Kinder sein. „Es wäre der erste richtige Menschenkontakt, das erste Sofa und das erste Haus, was sie erlebt", so Dorband. "Violet" soll auch in einem richtigen Zuhause Freigang bekommen.

Bei Interesse und Fragen zu "Violet" steht das Team des Tierheims Bamberg telefonisch unter 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13.00 bis 16.00 Uhr, via E-Mail unter info@tierheim-bamberg.de oder über unsere Internetseite www.Tierheim-Bamberg.de, zur Verfügung.

