Tierheim Bamberg sucht für Hund Casimir liebevolles Zuhause

Hütehund-Mischling hofft nach "schlimmer Vergangenheit" auf sein Glück

hofft nach auf sein Glück Tierschützer erklären: Das ist für Casmir wichtig

Das Tierheim Bamberg ist auf der Suche nach einem neuen Herrchen oder Frauchen für Hund Casimir. Der 2016 geborene Hütehund-Mischling will endlich sein Glück finden.

Tierheim Bamberg: Hund Casimir kann Menschen endlich wieder vertrauen

"Ich bin auf der Suche nach dem geeigneten, liebevollen Zuhause, was ich mir schon so lange wünsche", schreibt das Tierheim Bamberg auf seiner Webseite in Casimirs Namen. "Nach meiner schlimmen Vergangenheit bin ich nun so weit, dass ich doch Menschen vertrauen kann, die respektvoll und mit Angsthund-Erfahrung mit mir umgehen können." Welches Schicksal das Tier zuvor erleiden musste, geht aus dem Beitrag nicht hervor.

Den Tierschützern zufolge lebt der Hund aktuell in Pflege. Dort steht Casimir ein Haus und Garten mit drei Hunden und Hühnern zur Verfügung. In seiner Pflegestelle darf er an einem geregelten Familienleben teilnehmen und lernt vieles kennen. "Das finde ich richtig spannend", erklärt das Bamberger Tierheim aus Sicht des Vierbeiners. "Nun, liebe Leute, suche ich einen Endplatz, wo es genauso so cool ist wie auf meiner Pflegestelle."

Im Idealfall gibt es in Casimirs neuem Zuhause schon andere Hunde. Auf Kleinkinder und viel Trubel könne der Mischling dagegen gerne verzichten, schreiben die Tierschützer. Casimir bevorzuge Ruhe und Gelassenheit. "Wenn ich euer Interesse geweckt habe und ihr mich kennenlernen wollt, ruft bitte im Tierheim an und ihr werden dann an mein jetziges Pflegefrauchen weitergeleitet", erklärt das Tierheim im Namen des Hundes.

Interessenten können Kontakt zu Tierheim-Team aufnehmen

Bei Interesse und Fragen ist das Team des Bamberger Tierheims wie folgt zu erreichen:

Telefonisch: 0951/700927-0 (montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr)

E-Mail: info@tierheim-bamberg.de

Internetseite: www.Tierheim-Bamberg.de

Im Tierheim Bamberg suchen Katze Farfalla und ihre Baby-Kätzchen ebenfalls ein liebevolles Zuhause. Die Mama-Katze hatte bisher wenig menschliche Kontakte.