Umleitungen im Fernverkehr sowie Busverkehr statt Regionalzüge bis Ende März

Abbruch einer Autobahnbrücke bei viergleisigem Streckenausbau im Regnitz- und Maintal

Schwerpunkt zwischen Hallstadt und Breitengüßbach

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird es zu aufgrund des Streckenausbaus nördlich von Bamberg zu einer Beeinträchtigung des Bahnverkehrs kommen.

Ab dem 8. Januar geht nördlich von Bamberg der viergleisige Ausbau der Schnellfahrstrecke München–Berlin von Nürnberg bis Ebensfeld mit einer dreimonatigen Bauphase weiter.

Umleitungen im Fernverkehr sowie Busverkehr statt Regionalzüge bis Ende März

Die Strecke wird um zwei zusätzliche Gleise erweitert und dadurch laut Deutscher Bahn insgesamt leistungsfähiger. Züge können künftig mit bis zu 230 Kilometer pro Stunde und damit schneller fahren. Aufgrund der umfangreichen Gleis- und Brückenarbeiten gibt es während der gesamten Bauzeit Umleitungen, längere Fahrzeiten, veränderte Abfahrtszeiten, Haltausfälle und Ersatzhalte im Fern- und Regionalverkehr.

Die Fahrplanänderungen sind in den elektronischen Fahrplanmedien bereits eingearbeitet. Die Fernverkehrszüge der Verbindung München–Berlin werden vom 8. Januar bis 29. März teilweise umgeleitet beziehungsweise verkehren mit abweichenden Fahrzeiten. Die Sprinter Berlin–Halle–Erfurt–München sowie einige ICE-Einzelzüge via Coburg müssen zumindest teilweise entfallen. Die Sprinter um 6 Uhr ab Berlin beziehungsweise München fahren planmäßig. Die stündlichen ICE-Züge auf der Relation Hamburg–Berlin–Halle/Leipzig–Erfurt–München werden durch die Baustelle geleitet. Wegen der etwas längeren Fahrzeit zwischen München/Nürnberg und Leipzig entfällt die zweistündliche Umsteigeverbindung in Erfurt. Die zweistündliche Direktverbindung in den anderen Stunden fährt planmäßig.

Aufgrund des überwiegend eingleisigen Streckenabschnitts zwischen Hallstatt und Unterleiterbach kommt es im Regionalverkehr zu abweichenden Fahrzeiten beziehungsweise zum Ersatz von Regionalzügen durch Busse. Weiterhin gibt es vom von 15. bis 18. sowie 22. bis 25. Januar 2021 jeweils ab 22 Uhr weitere Einschränkungen auf Grund einer Totalsperrung zwischen Bamberg, Breitengüßbach und Unterleiterbach.

Zwischen Lichtenfels und Bamberg verkehren drei verschiedene Buslinien:

Buslinie zwischen Bamberg und Lichtenfels mit allen Unterwegshalten (stündlich) – Ersatz für RB25; RE49 Hauptverkehrszeit

Buslinie zwischen Bamberg und Lichtenfels mit Halt in Bad Staffelstein (stündlich) – Ersatz für RE14; RE 42

Buslinie zwischen Bamberg und Lichtenfels ohne Halt (meist zweistündlich) – Ersatz für RE 32 mit RE 35

Weiterhin verkehrt ein Expressbus als Ersatz für RE 19 zwischen Bamberg und Coburg mit Anschluss zu den Zügen nach und von Sonneberg(T)

Reisende des RE 20 (Würzburg–Schweinfurt–Bamberg–Nürnberg) müssen während der beiden Totalsperrungen in Bamberg leider den Zug wechseln. Der Umstieg in Bamberg erfolgt in beiden Richtungen am selben Bahnsteig (Gleis 2/3)

Streckenausbau bei laufendem Zugverkehr

Im Haltepunkt Hallstadt beginnen die Arbeiten am Mittelbahnsteig. Im Laufe der Bauarbeiten wird vom 10. Januar bis 29. März 2021 der Mittelbahnsteig vorübergehend stillgelegt. In diesem Zeitraum fahren die Züge eingleisig in beide Fahrtrichtungen am Hausbahnsteig Gleis 1 ab.

Während der konzentrierten Bauphase auf der Strecke von Nürnberg bis Ebensfeld, in der rund um die Uhr gearbeitet wird, steht bis zum 29. März 2021 vorerst in einem fünf Kilometer langen Abschnitt nur ein Gleis zur Verfügung. Ziel ist, die Einschränkungen mit Schwerpunkt zwischen Hallstadt und Breitengüßbach so kurz wie möglich zu halten. Komplett gesperrt ist die Strecke im Regnitz- und Maintal an den Wochenenden vom 15. bis 18. Januar 2021 sowie vom 22. bis 25. Januar 2021, um die darüber führende Autobahnbrücke der A 73 (Fahrbahn Richtung Bamberg) abreißen zu können. Hier entsteht ein Neubau. Diese intensive Bauetappe endet nach einer erneuten abschließenden Streckensperrung vom 26. bis 29. März 2021 mit der Inbetriebnahme der zwei neuen Gleise in Richtung Norden. Zudem wird im Haltepunkt Hallstadt die erste Hälfte des neuen Mittelbahnsteigs sowie eines Behelfsbahnsteigs fertig sein.

Der fünf Kilometer lange Abschnitt Hallstadt ist Teil der Schnellfahrstrecke München–Berlin. Diese war mit Fertigstellung der etwa 230 Kilometer langen Neubaustrecken Ebensfeld-Erfurt–Leipzig/Halle (Saale) im VDE 8 Ende 2017 eröffnet worden. Die Arbeiten im Abschnitt Hallstadt dauern bis 2023.