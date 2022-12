Stegaurach: "Schon wieder Vandalismus am Friedhof" - Gemeinde zieht Konsequenzen

Stegaurach: Vandalismus auf Herren-Toilette des Friedhofs

auf Mülleimer angezündet und Wand beschädigt

und Bereits zweiter Vorfall dieser Art in kurzer Zeit

dieser Art Gemeinde greift durch: WC bis auf Weiteres geschlossen

"Schon wieder Vandalismus am Friedhof", beklagt die Gemeinde Stegaurach (Kreis Bamberg) in einem öffentlichen Statement. In der Zeit von Montag (19. Dezember 2022) bis Donnerstag (22. Dezember 2022) haben Unbekannte das WC auf dem örtlichen Friedhof verwüstet - laut Gemeinde ist dies bereits das zweite Mal in diesem Monat vorgekommen. Seit der Sanierung des Friedhofs sei es immer wieder zu Vandalismus gekommen, erzählt Beate Ferstl, Ansprechpartnerin der Gemeinde Stegaurach, inFranken.de.

Nach Vandalismus-Vorfällen: Herren-WC auf Stegauracher Friedhof vorerst geschlossen

Die Täter haben nach Angaben der Gemeinde Stegaurach den Mülleimer in der Herren-Toilette des Friedhofs angezündet. Über dem Abfallkorb hängen demnach Papierhandtücher. "Dabei wurden, wie beim ersten Mal, die Wände in Mitleidenschaft gezogen", berichtet Ferstl. Da sich der Vorfall wiederholt habe, werde das WC nun vorübergehend geschlossen - und das nicht zum ersten Mal. "Die Toilette war deswegen schon öfter geschlossen", ergänzt sie.

Am 3. Dezember 2022, als der Mülleimer das erste Mal in Brand gesetzt wurde, habe sich der Schaden auf 600 Euro belaufen. Dieses Mal werde es wahrscheinlich auf eine ähnliche Summe hinauslaufen, so Ferstl. Die Tat sei zudem nachts passiert - zu einer Zeit also, zu der sich eigentlich niemand mehr auf dem Friedhof aufhalten dürfe.

Der Friedhof in Stegauarach wird offenbar öfter zu später Stunde betreten. Beate Ferstl berichtet von leeren Bierflaschen, die auf dem Friedhofgelände vorgefunden wurden. "Deshalb gehen wir davon aus, dass es jugendliche Täter sind", sagt sie. Mit der vorübergehenden Schließung der Toilette wolle man vorerst gegen die Zerstörung vorgehen, doch das könne kein Dauerzustand sein.

Gemeinde Stegaurach bittet um Hinweise

Die Gemeinde Stegaurach bittet Bürger, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0951/99 222-0 telefonisch zu melden.