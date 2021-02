Am späten Donnerstagabend (04.02.2021) ging an einer Spielhalle in der Von-Ketteler-Straße in Bamberg ein Einbruchalarm los, wodurch die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der komplette Innenraum mit Rauch gefüllt war. Foto: NEWS5/Merzbach