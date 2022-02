Stadtwerke Bamberg ermöglichen Gratis-Anrufe in die Ukraine: Über die Glasfasernetze baMbit und das BürgerNet können Kunden der Stadtwerke Bamberg bis auf Weiteres kostenlos in die Ukraine telefonieren. Das teilen die Stadtwerke Bamberg am Montag (28. Februar 2022) mit.

"Das betrifft Verbindungen in das ukrainische Festnetz und zu ukrainischen Mobilfunkanschlüssen“, erklärt Jan Giersberg, Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg.

"Machen sich große Sorgen": Stadtwerke Bamberg mit Aktion für Menschen mit ukrainischen Wurzeln

Das Angebot gelte rückwirkend ab dem 1. Februar 2022 und sei vorerst bis 30. April 2022 für Privat- und Geschäftsanschlüsse über die Glasfasernetze baMbit und BürgerNet gültig.

“Auch in der Region Bamberg haben wir eine große Anzahl von Menschen mit ukrainischen Wurzeln. Sie machen sich große Sorgen und stehen in Kontakt mit ihren Verwandten, Freunden und Bekannten", erläutert Michael Fiedeldey, Geschäftsführer der Stadtwerke Bamberg, die Beweggründe der Aktion. "Damit dieser Kontakt aufrechterhalten bleibt, wollen auch wir unseren Beitrag leisten."

Das Nürnberger Busunternehmen "Crazy Tours" will unterdessen Kinder und Familien aus der Ukraine retten. Mit mehreren Reisebussen sollen die Menschen nach Deutschland gebracht werden. "Wenn Menschen in Not sind, möchte ich einfach helfen", sagt der Inhaber.