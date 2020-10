Auch in Bamberg hängen seit Mittwoch an vielen Stellen der Stadt Plakate, die auf die Maskenpflicht aufmerksam machen. Doch die Verbote haben auch unerwünschte Nebenwirkungen: So zeigen erste Rückmeldungen aus dem Einzelhandel, dass die Zahl der Kunden in der Bambergs Innenstadt drastisch gesunken ist. Foto: Ronald Rinklef