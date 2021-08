Die Nachfolgerin für die langjährige Direktorin der Museen der Stadt Bamberg, Regina Hanemann ist gefunden: Kristin Knebel aus Weimar wird ab dem 01.01.2022 die wissenschaftliche und administrative Leitung der Museen übernehmen. Das hat der Stadtrat in seiner letzten Vollsitzung vor der Sommerpause einstimmig beschlossen, teilt die Stadt Bamberg mit.

In ihrem Aufgabenbereich liegen die Konzeptionierung, inhaltliche Neuausrichtung der Städtischen Museen, die Entwicklung einer Museumsstrategie unter Einbezug der aktuellen Diskussionen in der Museumswelt sowie eines daraus folgenden Maßnahmen- und Zeitplans. Erste Ideen skizzierte die promovierte Kunsthistorikerin bei ihrer Vorstellung im Bamberger Stadtrat beispielsweise für das Historische Museum in der Alten Hofhaltung. Demnach wären Welterbekonzept und regionalgeschichtliche Ausstellungsbereiche miteinander zu verbinden, um die Besuchszahlen deutlich zu steigern.

Die Schaffung von Räumen für selbstbestimmtes Erkunden mit Laborcharakter und eine stärkere Einbindung interaktiver, digitaler Medien, ein neu gestalteter offener und frei zugänglicher Eingangsbereich mit Museumsshop und Cafégehören zu den Ideen für die Neukonzeption. Für die von den Städtischen Museen genutzten Räume der Alten Hofhaltung möchte sie mit der Bayerischen Schlösserverwaltung über ein neues Gesamtnutzungskonzept ins Gespräch kommen. Wichtige strategische Arbeitsfelder sind laut Knebel die Sammlungsdigitalisierung und die vollständige online-Zugänglichkeit der Sammlungen sowie eine bessere überregionale Sichtbarkeit durch die Teilnahme an größeren Datenverbünden. Außerdem hält sie ein Konzept für die Kulturelle Bildung für wesentlich. Als Museumsleiterin in Bamberg hält sie es für wichtig, Verbünde zu stärken und gut mit Partner:innen in Stadt, Region und überregional zusammenzuarbeiten.

Insgesamt hatten sich 44 fachlich qualifizierte Personen aus ganz Europa auf die Stelle beworben, heißt es. Zu Beginn des Vorstellungsgesprächs mussten die Bewerber:innen einen 10-minütigen Fachvortrag zur Weiterentwicklung der Museen der Stadt Bamberg mit Schwerpunktsetzung halten. "Dr. Kristin Knebel überzeugte die Findungskommission vollständig." Einstimmig wurde festgelegt, dass sie sich dem Stadtrat vorstellen solle.

Kristin Knebel folgt auf Regina Hanemann, die seit 1999 Direktorin der Museen der Stadt Bamberg ist und sich Ende 2021 in den Ruhestand verabschiedet. Sie hat in Bamberg zahlreiche Ausstellungen zu diversen kunst- und kulturhistorischen Themen organisiert, darunter die Verwirklichung der beiden stadtgeschichtlichen Dauerausstellungen „Bambergs Lebensader Regnitz“ und „Jüdisches in Bamberg“ im Historischen Museum Bamberg.