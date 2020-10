Nach neun Testpartien steht fr die Bamberger Brose-Basketballer am Samstagnachmittag das erste Pflichtspiel der Saison an. Mit dem Duell gegen Ratiopharm Ulm fllt um 15 Uhr in der Weienfelser Stadthalle der Startschuss zum dreiwchigen Pokalwettbewerb, der der Bundesliga-Spielzeit 2020/21 vorgelagert wurde. Weitere Gegner der Bamberger in der Gruppe C sind am kommenden Wochenende - dann in Ulm - die MHP Riesen Ludwigsburg und s.Oliver Wrzburg. Im Interview nimmt Trainer Johan Roijakkers Stellung zu den schwankenden Leitungen seines Teams in den Testspielen, zur Trennung von Gerry Blakes und seinen Zielen fr den Pokalwettbewerb.