Bamberg: Silvesterpartys zum Start ins neue Jahr 2023

Von Ludwig bis Tonwerk : In diesen Clubs wird kräftig gefeiert

Alljährlich stellt sich die Frage, wie man den letzten Abend im Jahr am besten verbringen kann: Bei einem gemütlichen Glas Wein, Dinner for One oder lustigen Gesellschaftsspielen mit Freunden? Für all diejenigen, die 2022 lieber in einer wilden Partynacht ausklingen lassen möchten, bieten die Clubs in Bamberg Abhilfe - wir zeigen euch im Überblick, wo ihr am besten Silvester feiern könnt.

Silvester 2022 in Bamberg: Diese Clubs bieten euch einen ganz besonderen Jahreswechsel

Live Club Bamberg

In der Oberen Sandstraße 7 steigt eine Silvesterparty ganz unter dem Motto "Let´s Go 2023": Von 22 Uhr bis 4 Uhr könnt ihr hier auf zwei Areas den Jahreswechsel zelebrieren - mit DJ Hannes und DJ Finnlyner in Haas Sälen.

Ludwig Bamberg

Das Ludwig in Bamberg bietet euch dieses Jahr eine Silvester-Sause der anderen Art: Die „Mädelsabend-Edition“ beginnt um 23 Uhr und bietet allen Frauen bis 0.30 Uhr freien Eintritt. Des Weiteren lockt die Disko mit gratis Süßigkeiten und Prosecco - im All Inclusive Update wartet ein Weißwurst-Frühschoppen und Finger-Food-Buffet auf euch.

Tonwerk Bamberg

Auf der Suche nach einer Feier zum Jahreswechsel, die es in sich hat? Die "Underground-Silvesterparty" im Tonwerk verspricht Techno und Tech-House-Sounds von DJ Ralf Reichts und einem Special Guest. Die Fete in der Pödeldorfer Straße 146 in Bamberg beginnt um 22.00 Uhr und dauert ganze 12 Stunden.

Tanzzentrum Bamberg

Eine Veranstaltung mit lateinamerikanischem Flair bietet heuer das Tanzzentrum Bamberg. Unter dem Namen „Salsa-Bachata-Kizomba Silvester Night“ könnt ihr euch einen ganzen Abend lang zu den Klängen der unterschiedlichen Musikrichtungen bewegen. Die Anmeldung läuft über charly.gaertner@gmx.de oder die Telefonnummer 0171 7218866. Start des Tanzabends ist um 22 Uhr.

Kellerkinder Bamberg

"Big Bang" lautet das Motto der diesjährigen Fete zum Jahreswechsel in diesem Bamberger Barclub. Mit einem "Big Bang ins neue Jahr 2023" starten und zu den elektronischen Beats von Dominolo, Mr. Timeless, Be Someone und Schmidte tanzen könnt ihr hier von 23 Uhr bis 8 Uhr morgens.

DASH Club Bamberg

Wer seinen letzten Abend in 2022 ganz besonders gestalten möchte, findet im DASH Club die richtige Anlaufstelle: der Barclub in der Ludwigstraße 25 lockt nicht nur mit Mitternachtsbuffet und Neujahrssekt, sondern auch mit "Mega Feuerwerk“"und Animation. Währenddessen spielt DJ Jacky O seine Partysounds. Im Vorverkauf könnt ihr euch "All you can drink"-Tickets für 45 Euro sichern, ab 23 Uhr gibt es dann ausgewählte Gratis-Getränke. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich. Die Anmeldung erfolgt über die 0170 8125887.

Vamos Club&Event

Unweit der Bamberger Innenstadt findet sich der Vamos Club&Event. Obwohl er sich im danebenliegenden Hallstadt befindet, lohnt sich ein Besuch zur letzten Nacht des Jahres: Die Disko verspricht eine "unvergessliche Nacht voller Musik, Tanzen und guter Laune". Hier könnt ihr mit DJ Crime und DJ M-Silver zu Black, Hip Hop und All-Mixed-up auf der Tanzfläche feiern. Ab 5 Uhr bietet der Club dann "Gratis Weißwurst und Wiener".

Agostea

Im Agostea in der Ludwigstraße 25 heißt es am 31. Dezember 2022 ab 21 Uhr "Welcome 2023". Der Club mit dem besonderen urigen Charme will Besucher und Besucherinnen mit einem Champagnercocktailempfang bis 22.30 Uhr locken. Zum Jahreswechsel gibt es im Agostea in Bamberg Häppchen, ab 24 Uhr soll eine "große Sternenwerfer-Party" für gute Stimmung sorgen, anschließend bekommen die Gäste bis 4 Uhr morgens Partymusik um die Ohren.