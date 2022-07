Im Rahmen des Bamberger Ferienabenteuers findet vom 16. bis 19. August eine Outdoor-Actionwoche in Schweinbach statt. Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, können Kids im Alter von 10 bis 14 Jahren teilnehmen. Organisiert wird die spannende Ferienwoche im Pfadfinderheim von der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Bamberg.

Bei Kicken, Biken, Basketball, Juggern oder Brettspielen werdet ihr euch in der Actionwoche so richtig austoben! Ihr geht in den nahegelegenen Wald, baut euch ein Lager, geht Kanufahren und Bogen schießen. Verbringt eine spannende und lustige Woche in den Sommerferien.

Weitere Informationen zu den Aktionen, Betreuungszeiten, Kosten und zur Anmeldung finden Sie unter www.ferienabenteuer-bamberg.de. Jetzt schnell anmelden.